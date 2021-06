Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gruppe schlägt und tritt auf Dehmer ein

Bad Oeynhausen (ots)

In der Innenstadt von Bad Oeynhausen griff in der Nacht zu Samstag (19.06.) eine Gruppe von cirka 10 Personen einen 28-Jährigen an. Der Dehmer zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort ins Krankenhaus Bad Oeynhausen verbracht. Im Vorfeld war es schon zu Streitigkeiten in einer Gaststätte gekommen.

Gegen zwei Uhr wurden Einsatzkräfte in die Portastraße gerufen. Vor Ort machten mehrere Zeugen sowie der Geschädigte Angaben zu einer Körperverletzung. Zunächst hatte die Gruppe von zwei Männern und drei Frauen im Alter von 21 bis 28 Jahren den Abend in einer Gaststätte in der Klosterstraße verbracht. Hier sei es zu später Stunde zu verbalen Streitigkeiten mit einer Gruppe Unbekannter gekommen, die sich im Laufe vor das Lokal verlagerten. Hierbei kam es schon zu Schubsereien. Daraufhin entfernten sich die Freunde in Richtung Portastraße. Kurz vor Erreichen des abgestellten Autos wurde der 28-Jährige von hinter mit Faustschlägen niederstreckt, ging zu Boden und in der Folge aus der Gruppe von mindestens 10 Personen mit Fußtritten malträtiert. Anschließend flüchteten die Täter. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten Einsatzkräfte den Hauptaggressor, einen 23-jährigen Bad Oeynhausener stellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell