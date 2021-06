Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Erdklumpen von einer Brücke über die B 482 auf ein Auto geworfen

Porta Westfalica (ots)

Eine Gruppe von Jugendlichen steht im Verdacht, in der vergangenen Woche am Mittwoch, 16. Juni, Erdklumpen von einer Brücke in Neesen auf die B 482 geworfen zu haben. Eine Autofahrerin erschrak eigenen Angaben zufolge, als die Klumpen gegen die Windschutzscheibe ihres Mercedes prallten. Einen Schaden an ihrem Fahrzeug entstand nicht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die 46-jährige Frau war gegen 8.45 Uhr auf der Bundesstraße in nördlicher Richtung unterwegs, als sie auf der Brücke vor der Ausfahrt zum Kirchweg etwa sechs bis sieben Personen wahrnahm. Durch die Erde auf der Frontscheibe war die Sicht für die Fahrerin einen Moment erheblich eingeschränkt. Die Frau verließ an der Abfahrt die B 482 und fuhr zu der Brücke. Hier konnte sie noch beobachten, wie die Jugendlichen sich in verschiedene Richtungen entfernten. Die 46-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, dass alle Personen Rucksäcke getragen hätten und mit hellen T-Shirts und blauen Hosen bekleidet gewesen wären. Hinweise auf die Gruppe werden vom Verkehrskommissariat erbeten unter Telefon (0571) 88660.

