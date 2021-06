Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin kollidiert beim Abbiegen mit Motorrad

Porta Westfalica (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der Veltheimer Straße in Höhe der Anschlussstelle zur BAB 2 wurden Einsatzkräfte am Montagmorgen gerufen. Zudem beorderte man zur Unfallstelle einen Rettungs- sowie Notarztwagen.

Kurz vor sieben Uhr befuhr eine Frau aus Porta Westfalica (59) die Veltheimer Straße und wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Hannover abbiegen. Hier kam ihr ein 20-jähriger Portaner auf seiner Yamaha entgegen. So kam es an der Anschlussstelle zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Zweiradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt werden. Weder Auto noch Motorrad waren fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Während der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

