Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: mehrere beschädigte Fahrzeug - Wer hat was gesehen?

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, den 16.07.2020, zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr, wurden in einer Tiefgarage in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen mehrere geparkte Fahrzeuge durch einen oder mehrere unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Der Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen beläuft sich bisher auf insgesamt ca. 10.000 Euro. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell