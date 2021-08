Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Petershausen-Ost) Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz (23.08.2021)

Konstanz (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Montagmittag gegen 13.45 Uhr auf dem Nachhauseweg mit seinem Rad gestürzt. Ein 70-Jähriger fuhr auf der Luisenstraße in Richtung Mainaustraße und kam an der Einmündung zur Friedrich-Hug-Straße ohne Fremdbeteiligung zu Fall, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der Senior konnte noch selbstständig nach Hause gehen, wo ihn ein Rettungswagen abholte und in ein Klinikum brachte.

