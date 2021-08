Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gegen geparkten Audi gefahren (23.08.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 17.000 Euro Sachschaden sind am Montag gegen 19 Uhr bei einem Unfall in der Bahnhofstraße entstanden. Eine 43-Jährige war mit ihrem Opel stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle in der Bahnhofstraße streifte sie beim Vorbeifahren einen geparkten Audi. An dem Auto der Frau entstand Sachschaden von circa 7.000 Euro und an dem Audi von rund 10.000 Euro.

