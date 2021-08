Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) BMW an Fahrertür beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Rottweil-Hausen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Wasenäckerstraße von einem noch unbekannten Autofahrer ein schwarzer BMW 435d beschädigt worden. An der Fahrertüre stellte die Polizei frische Unfallspuren im Lack fest. Neben einigen Dellen waren auch Streifspuren im Lack. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Rottweil unter 0741 4770 entgegen.

