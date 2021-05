Polizei Wuppertal

POL-W: W Wohnungsbrand in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (08.05.2012) gegen 16:30 Uhr brannte eine Wohnung in Wuppertal-Barmen aus. Alle Bewohner des Hauses an der Rudolfstraße konnten ins Freie gelangen. Die 33-jährige Inhaberin der Brandwohnung sowie ihr 9-jähriger Sohn zogen sich leichtere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Zwei weitere Bewohner konnten nach einer Erstversorgung am Brandort entlassen werden. Die Brandwohnung kann momentan nicht genutzt werden. Während der Löscharbeiten musste die Rudolfstraße gesperrt werden. Um Ursache und Schadenshöhe zu ermitteln, wurde ein Brandsachverständiger hinzugezogen. (sw)

