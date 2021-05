Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Frau in ihrer Wohnung-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Nach einer Messerattacke in Wuppertal-Barmen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Ein 49-jähriger Wuppertaler hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag (07.05.2021 - 08.05.2021) Feuerwehr und Polizei gerufen. In der Wohnung des Anrufers fanden die eingesetzten Kräfte die schwer verletzte Ehefrau des Mannes. Die 49-Jährige hatte mehrere Stichverletzungen erlitten und musste vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bisherige Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Mann für die Verletzungen seiner Frau verantwortlich sein dürfte. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn einen Haftbefehl erließ. (sw)

