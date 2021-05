Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwer verletzter Kradfahrer auf Nevigeser Straße

Wuppertal (ots)

Am 07.05.21, gegen 20:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Nevigeser Straße in Wuppertal in Höhe der Bushaltestelle Am Lindgen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, befuhr der 46jährige Wuppertal die Nevigeser Straße in Richtung Velbert. In einer Linkskurve überholte er einen PKW. Nachdem er bereits an dem PKW vorbei war, kam er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn in den Bereich des Grünstreifens ab. Dabei verlor er die Kontrolle über das Kraftrad und kam zu Fall. Zunächst prallte er gegen einen Leitpfosten und dann gegen einen Stromverteilerkasten an einem Mast. Durch den Aufprall zog sich der mit Helm fahrende Kradfahrer diverse Knochenbrüche und offenkundig Kopfverletzungen zu.

Der Kradfahrer wurde stationär ins Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat Wuppertal übernommen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell