Polizei Wuppertal

POL-W: Räuberischer Diebstahl in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 05.05.2021, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Straße Kipdorf zu einem räuberischen Diebstahl. Eine 28-jährige Frau war gemeinsam mit ihrem Mann (27) und ihrem Kind auf der Straße Kipdorf in Richtung Morianstraße unterwegs, als ihr auffiel, dass zwei Männer aus ihrer Jackentasche ihr Handy klauten. Ihr Mann konfrontierte die beiden Männer direkt mit dem Vorwurf, woraufhin einer der Männer das Mobiltelefon zurückgab. Im weiteren Verlauf fiel auf, dass die Täter zudem das Portemonnaie der Wuppertalerin gestohlen hatten. Als ihr Mann auch dieses zurückforderte, zog einer der Räuber ein Messer aus der Tasche, drohte damit und hielt den 27-Jährigen damit auf Abstand. Die beiden Männer flüchteten in Richtung Hofaue und Wesendonkstraße, bevor einer von ihnen in der Straße Klotzbahn von alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden konnte. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (jb)

