POL-DU: Friemersheim: Kiosk überfallen - Zeugen gesucht

Zwei unbekannte Männer haben am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember, gegen 23:15 Uhr) einen Kiosk am Friemersheimer Markt (Bachstraße) überfallen. Sie bedrängten eine Mitarbeiterin, als sie abschließen wollte. Die Täter schlugen der 38-Jährigen ins Gesicht und durchwühlten den Kiosk. Sie nahmen Bargeld sowie Zigaretten an sich und flüchteten. Die Duisburgerin rief die Polizei. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus, aus dem sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen am Samstagabend oder in den Tagen zuvor in der Nähe beobachtet? Das tatverdächtige Duo ist etwa 35 Jahre alt. Beide trugen einen dunklen Parker mit Fellkragen und eine schwarze Mütze, die sie sich ins Gesicht gezogen hatten. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo (KK 13) unter der Rufnummer 0203 2800.

Die Kripo-Beamten überprüfen außerdem einen möglichen Zusammenhang zu einem ähnlichen Überfall auf eine Trinkhalle an der Herderstraße vom 21. Dezember.

Unsere Berichterstattung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4797546

