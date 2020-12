Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Einbrecher hatten es auf Schmuck und einen Laptop abgesehen - Zeugen gesucht

Weihnachten hielt Einbrecher nicht davon ab, ihr Unwesen zu treiben und Schmuck sowie einen Laptop zu stehlen.

Am Heiligen Abend schlugen Unbekannte in Neumühl zu. Gegen 17:30 Uhr hebelten sie die Balkontür in der ersten Etage eines Wohnhauses auf. Mit einem Laptop im Gepäck flüchteten sie.

Über ein auf Kipp stehendes Fenster gelangte am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) zwischen 12:45 Uhr und 22 Uhr ein Einbrecher auf der Friedrich-Ebert-Straße in Vierlinden (in Höhe der Shell-Tankstelle) in die Wohnung einer 30-Jährigen und erbeutete Schmuck.

Schmuck war auch die Beute eines Unbekannten, der am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) zwischen 18 Uhr und 21 Uhr auf der Gravelottestraße in Hochfeld zuschlug, dort eine Balkontür aufhebelte und in die Wohnung gelangte.

Das KK 14 der Duisburger Polizei sucht für alle Einbrüche Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden können.

Hinweise, wie Sie sich gegen Einbrecher schützen können, finden Sie unter https://duisburg.polizei.nrw/kriminalpraevention-9 .

