Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall in Merscheid

Wuppertal (ots)

Am Freitag, den 30.04.2021, gegen 08:45 Uhr, kam es auf der Mangenberger Straße zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Kleintransporter. Ein 28-jähriger Mann fuhr mit einem Mercedes Sprinter die Mangenberger Straße in Richtung Westen, als er nach rechts in eine Hauseinfahrt einbiegen wollte. Verkehrsbedingt hielt er nach wenigen Metern auf dem Gehweg an und wartete bis ein Fußgänger vorbei gegangen war. Ein Fahrradfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg auf ihn zufuhr, kollidierte während dieser Wartezeit mit dem Kleintransporter. Offensichtlich unverletzt stieg er wieder auf sein Rad und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg in östlicher Richtung fort. Der Mann hatte blonde, mittellange Locken und trug eine blaue Jacke. Das Fahrrad ist grün und schwarz lackiert. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell