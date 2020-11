POL-HH: 201111-1. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Lurup

Polizei Hamburg

Tatzeit: 10.11.2020, 15:40 Uhr Tatort: Hamburg-Lurup, Lüdersring

Zwei bislang unbekannte Täter haben gestern Nachmittag einen 70-jährigen Mann in seiner Wohnung im Lüdersring in Hamburg-Lurup überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen klingelten die beiden Täter an der Wohnungstür des Geschädigten. Nachdem die Tür geöffnet wurde, stürmten die Täter in die Wohnung, hielten den 70-Jährigen fest und fragten nach Bargeld. Als sie keine Auskunft vom Geschädigten bekamen, durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld und eine EC-Karte. Im Anschluss flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung.

Im Rahmen sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei mutmaßlichen deutschen Täter nicht mehr angetroffen werden.

Sie werden bislang wie folgt beschrieben:

1. Täter

- männlich- 25-30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - kräftige Figur - Vollbart - dunkel gekleidet

2. Täter

- männlich - 25-30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - dunkel gekleidet

Das zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamt (LKA 124) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

