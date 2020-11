Polizei Hamburg

POL-HH: 201110-4. Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen vor Kindern in Hamburg-Poppenbüttel

HamburgHamburg (ots)

Tatzeiten: a) 09.11.2020, 13:54 Uhr b) 09.11.2020, 14:00 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Poppenbüttel, Hohensasel b) Hamburg-Poppenbüttel, Saselbergweg

Nachdem sich gestern am frühen Nachmittag ein Mann zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren in Poppenbüttel in unsittlicher Weise genähert hat, bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung.

Die Mädchen waren jeweils alleine mit dem Fahrrad unterwegs, als ein junger Mann sie ansprach und hierbei exhibitionistische Handlungen vornahm.

Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Verdächtigen führten nicht zum Antreffen des Mannes.

Die Ermittlungen werden an der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) geführt. Die Spezialisten gehen derzeit davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter gehandelt haben dürfte.

Dieser wurde folgendermaßen beschrieben:

- männlich - 16 - 20 Jahre alt - 175 - 185 cm groß - normale Figur - heller Teint - dunkelbraune kurze Haare - fuhr ein dunkles Herrenrad

Zeugen, die Beobachtungen zu den geschilderten Vorkommnissen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

