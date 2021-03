Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Unbekannte bereiten Gefahrenstelle an der Rheinuferpromenade - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr / Diebstahls und sucht Zeugen. Ein Passant meldete der Einsatzleitstelle am Sonntagmorgen (28.03.2021) gegen 07:20 Uhr eine Gefahrenstelle auf der Rheinuferpromenade "Von-Sandt-Ufer" zwischen der Dollendorfer Straße und der Rheinallee. Auf einer Baustelle dort hatten Unbekannte Absperrmaterial entwendet. Dieses war zur Absicherung des in dem Bereich steil abfallenden Rheinufers angebracht worden. Die eingesetzten Beamten sicherten den Gefahrenbereich und verständigten den Notdienst des Tiefbauamtes der Stadt Bonn.

Mögliche weitere Zeugen, die in den letzten Tagen in dem beschriebenen Bereich verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

