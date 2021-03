Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Autofahrer mit über zwei Promille unterwegs

Königswinter (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei stoppte am Montag (29.03.2021) einen alkoholisierten Autofahrer auf der Ferdinand-Mülhens-Straße in Königswinter. Zuvor war bei der Einsatzleitstelle der Hinweis eines Zeugen auf die auffällige Fahrweise des 34-jährigen Fahrzeugführers eingegangen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit gegen 13:15 Uhr war schnell klar, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweissicherung. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, hinterlegte er eine Sicherheitsleistung. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

