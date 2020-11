Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 19.November 2020, gegen 17.20 Uhr befuhren eine 34-jährige Friesoytherin und ein 41-jähriger aus Edewecht in genannter Reihenfolge die Bundesstraße 401 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Hausnummer 53 wollte die Friesoytherin mit ihrem PKW, Daimler nach links auf die dortige Grundstückszufahrt abbiegen. Der Edewechter bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem PKW, Opel auf, der daraufhin in Brand geriet. Durch die freiwilligen Feuerwehren Friesoythe und Altenoythe, die mit drei Löschfahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort waren, wurde das Feuer gelöscht. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2800 Euro.

