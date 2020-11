Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne- Corona-Verstoß

Am Donnerstag, 19. November 2020, kontrollierte ein Kontaktbeamter mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Lohne einen Wochenmarkt an der Marktstraße auf die Einhaltung der Corona-Regelungen. Hierbei fiel den Einsatzkräften eine Händlerin auf, welche keine Maske trug. Im Rahmen einer Kontrolle händigte die 54-jährige Frau aus Quakenbrück ein ärztliches Attest aus, welches eine Befreiung belegen sollte. Im Laufe der Überprüfung ergaben sich Hinweise, dass dieses Attest nicht rechtskonform war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses ein. Durch die Stadt Lohne wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Steinfeld- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 18. November 2020, gegen 12.00 Uhr, kam es in der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Fahrradfahrerin aus Steinfeld befuhr den Radweg an der Holdorfer Straße. Nach Zeugenangaben wollte die 60-Jährige mit ihrem Fahrrad die Holdorfer Straße überqueren, achtete hierbei aber nicht auf die vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge auf der Holdorfer Straße. Die 60-Jährige wurde vom PKW eines 53-jährigen Fahrers aus Wietmarschen frontal erfasst. Hierbei wurde die 60-Jährige leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 3200 Euro geschätzt.

Goldenstedt- Überprüfung Maskentragepflicht

Wie bereits am Dienstag, 17. November 2020, durchgeführt, kontrollierten Polizeibeamte gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Goldenstedt auch am Donnerstag, 18. November 2020, die Einhaltung der Maskentragepflicht an örtlichen Bushaltestelle in Goldenstedt und in Lutten. Die Einsatzkräfte zogen insgesamt ein sehr positives Fazit. Nahezu alle Schülerinnen und Schüler hielten sich an die Maskentragepflicht.

Damme- Gasleitung bei Bohrarbeiten beschädigt

Am Donnerstag, 19. November 2020, gegen 08.20 Uhr, wurde der Polizei ein Gasleck an einer Gashauptleitung, welches durch Bohrarbeiten verursacht wurde, in der Kirchstraße gemeldet. Durch Einsatzkräfte wurde die betroffene Straße gesperrt. Durch einen Mitarbeiter eines Energieversorgers konnte der Gasfluss unterbrochen werden.

