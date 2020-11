Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 19. November 2020, kam es gegen 12.00 Uhr bei einem Fahrradhändler an der Soestenstraße zu einem Pedelec-Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter vereinbarte mit dem Händler eine Probefahrt und entfernte sich anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Stadtkern. Ein Personalausweis, den er als Sicherheit hinterlegte, steht im Verdacht eine Fälschung zu sein. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Modell Women's Turbo Levo FSR des Herstellers Specialized. Der Rahmen ist blau und die Reifengröße beträgt 29 Zoll. Sattel, Griffe und Felgen sind schwarz. Es verfügt über eine Kettenschaltung. Der unbekannte Täter wird als etwa 180 bis 185 cm und mit normaler Statur beschrieben. Er hatte schwarze Haare und ein osteuropäisch-südländisches Erscheinungsbild. Das Gespräch wurde in gutem Englisch geführt. Er trug eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garthe - Einbruch in Scheune

Zwischen Mittwoch, 18. November 2020, 18.00 Uhr und Donnerstag, 19. November 2020, 14.00 Uhr kam es im Postweg zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf ein landwirtschaftliches Grundstück und brach dort in eine Scheune ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Lastrup - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, 19. November 2020, kam es zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in der Claudisstraße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in das Wohnhaus ein und durchsuchte die Räume nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932680) entgegen.

Cloppenburg - Pkw zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 18. November 2020, 16.00 Uhr und Donnerstag, 19. November 2020, 16.00 Uhr kam es in der Kleinen Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines Renault Scenic, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 19. November 2020, wurde um 21.55 Uhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, der in Cappeln wohnt, auf der Straße Im Siehenfelde kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. November 2020, kam es zwischen 16.30 und 16.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Nikolausdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Ford Mondeo und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. November 2020, kam es zwischen 15.00 und 16.50 Uhr im Wallfahrtsweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 12. November 2020, kam es gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Soestenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine schwarzen VW Passat CC. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Unfall und hinterließ einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursachers am beschädigten PKW. Hierbei scheint jedoch ein falsches Kennzeichen notiert worden zu sein, da die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Verursachers geführt haben. Der unbekannte Hinweisgeber und andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg unter 0447118600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell