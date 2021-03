Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: 81-Jährige Frau wird Opfer von "falschen Wasserwerkern" - Trickdiebe entwenden Schmuck

Bonn (ots)

Eine 81-jährige Seniorin aus Bad Godesberg wurde in der letzten Woche Opfer von Trickdieben. Am 26.03.2021 (Freitag) klingelte es an der Wohnungstür der Frau in Alt Godesberg. Vor der Tür standen zwei Männer, die wegen eines angeblichen Rohrbruches im Haus den Druck der Wasserleitungen in der Wohnung der Seniorin überprüfen wollten. Während einer der Männer die Frau in der Wohnung ablenkte, entwendete der zweite Täter Schmuck aus dem Schlafzimmer der 81-Jährigen.

Einer der angeblichen Handwerker kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 30-40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, dunkle dichte Haare - lockig in die Stirn, Drei-Tage-Bart, kräftige Statur mit dickem Bauch, trug ein rot/blau kariertes Hemd, eine dunkelblaue Weste und abgetragene Jeans sowie eine Mund-Nasen-Maske

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Bitte beachten Sie folgende Präventionshinweise:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen.

- Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Türsperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach.

- Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig erscheint.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell