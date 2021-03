Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: 15-Jähriger fährt über 200 km mit Pkw und verunfallt auf einem Parkplatz in Rostock

Rostock (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher nahm sich am gestrigen Tage den VW Transporter seines Vaters, um von seinem Heimatort Burg in Sachsen-Anhalt nach Rostock zu fahren.

Gegen 12.45 Uhr meldete sich die Halterin eines Pkw Mitsubishi bei der Polizei. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Rostock Brinckmansdorf ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ihr Fahrzeug durch einen daneben parkendenden Pkw beschädigt. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Die eingesetzten Polizeibeamten/-innen stellten fest, dass der Fahrzeugschlüssel des am Unfall beteiligten VW Transporter noch im Zündschloss steckt und nicht verschlossen war. Während der Unfallaufnahme erschien der 15-jährige Deutsche. Dieser gab gegenüber der Polizei an, dass er nach Streitigkeiten selbst mit dem Fahrzeug von Burg bis Rostock gefahren sei. Die Polizeibeamten/-innen stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und informierten die Erziehungsberechtigten. Ungefähr vier Stunden später erschienen die Eltern des Jungen im Polizeirevier Dierkow und nahmen den Sohn im Empfang.

Neben der Verkehrsunfallanzeige wurden seitens der Polizei Anzeigen bezüglich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Der Sachverhalt wird an die Rostocker Kriminalpolizei übergeben.

