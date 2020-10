Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

Eine Familie machte am 18. September gegen 17 Uhr im Park an der Hauptstraße einen Spaziergang. In der Nähe des Schmetterlingshügels ging ein nicht angeleinter, braun-gefleckter Hund mittlerer Größe auf sie zu. Er packte zunächst die siebenjährige Tochter an der Jacke. Anschließend sprang er den zweijährigen Sohn an. Beide Kinder erlitten einen Schock. Der Hund stammte aus einer Gruppe junger Frauen mit Kleinkindern. Die Halterin wird als circa 32 Jahre alt, 1,70 Meter groß und mit schulterlangem, dunklen Haar beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Wietmarschen unter der Rufnummer 05925/998860 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell