Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Drei mögliche Unfallorte

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (10. März 2021) zwischen 17:00 und 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer in Emmerich einen grauen 5er BMW hinten am Stoßfänger. Der Schaden kann entweder auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Straße Neuer Steinweg entstanden sein, auf dem Parkring oder auf dem Mühlenweg. An allen drei Stellen war der Wagen jeweils wenige Minuten in Parkbuchten abgestellt. Der Verursacher flüchtete jedoch vom tatsächlichen Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell