Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt/ Wachtendonk - LKW-Scheinwerfer auf Rastplätzen gestohlen

Rheurdt/ Wachtendonk (ots)

Diebe, die es auf LKW-Scheinwerfer abgesehen hatten, waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der A40 unterwegs. Auf dem Parkplatz "Neufelder Heide an der A40 in Richtung Rheurdt montierten sie die Xenon-Frontscheinwerfer eines LKW ab und durchtrennten dazu die Stromkabel. Auf dem Rastplatz "Tomm Heide" in Fahrtrichtung Venlo gingen die unbekannten Täter ebenfalls eine Sattelzugmaschine an und entwendeten die Scheinwerfer. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

