POL-NB: Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus in Wolgast, LK VG

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum vom 12.12.2020, 10:30 Uhr bis zum 13.12.2020, 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Karriner Str. in 17438 Wolgast. Dabei handelt es sich um den Kfz- und (Boots-)Anhängerhandel im Wolgaster Gewerbegebiet.Offenbar auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen wurden die Räumlichkeiten betreten und Schränke sowie Schubladen geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter verschiedene Schmuckstücke. Der entstandene Stehlschaden kann bis dato allerdings noch nicht beziffert werden.Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die im o.g. Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Gebäudes beobachtet haben, werden im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 entgegengenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

