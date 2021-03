Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Sonntagmorgen (28.03.2021) wurde die Bonner Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Wikingerstraße im Bornheimer Ortsteil Widdig gerufen. Anwohner hatten dort gegen 05:20 Uhr beobachtet, wie ein silberner Wagen in drei geparkte Autos gefahren war. Der Unfallwagen entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Nach den Zeugenaussagen und der Spurenlage befuhr der silberne Pkw die Wikingerstraße aus Richtung Zerrespfad kommend und stieß dann gegen einen auf der linken Fahrbahnseite abgestellten Wagen. Durch den Aufprall schoben sich insgesamt drei Fahrzeuge ineinander, so dass ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Am Unfallort blieb das vordere polnische Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges zurück. Mit diesem Kennzeichen ist ein silberner Ford Mondeo zugelassen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 bitten um weiter Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer unter der Rufnummer 0228 15-0.

