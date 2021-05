Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mehrere Fahrzeuge bei Brand in Solinger Autohaus zerstört

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (07.05.2021) gegen 19:00 Uhr, wurden mehrere Fahrzeuge eines Autohauses durch einen Brand zerstört. Auf dem Firmengelände an der Kottendorfer Straße entstand durch das Feuer an 14 Fahrzeugen hoher Sachschaden. Ein in unmittelbarer Nähe stehendes Gebäude kam ebenfalls zu Schaden. Zudem musste die Feuerwehr Löscharbeiten an einem auf der Straße vor der Firma geparkten Auto vornehmen. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Schaden in Höhe von circa 400.000 Euro. Hinsichtlich der Brandursache kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

