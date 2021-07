Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - eine schwer Verletzte nach Auffahrunfall

Rheinberg (ots)

Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es in Rheinberg-Borth auf der Weseler Straße (B58) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Wesel war mit seinem PKW aus Richtung Grünthal kommend in Fahrtrichtung Wesel unterwegs. In Höhe der Hausnummer 226 fuhr der 28-Jährige auf einen vorausfahrenden PKW einer 49-jährigen Frau aus Wesel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der 49-jährigen auf ein weiteres Fahrzeug, einen Transporter eines 21-jährigen Weselers, geschoben. Die 49-Jährige Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zu einer Duisburger Klinik geflogen. Die B58 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa 90 Minuten komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

