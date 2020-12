Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand aus bislang unbekannter Ursache - Brand in Küche in Mehrfamilienhaus - zwei leicht verletzte Personen - geringer Sachschaden

FreiburgFreiburg (ots)

Stadtgebiet Freiburg

Stadt Freiburg im Breisgau - Freiburg-Mooswald-Ost

Am 19.12.2020 gegen 11:40 Uhr meldete eine Anruferin über Notruf der Polizei, dass ihr Herd in Brand geraten sei. Sie wurde umgehend mit der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst (ILS) in Freiburg verbunden.

Die Anruferin gab an, dass es in der Küche beim Herd plötzlich einen Knall gegeben und danach der ganze Herd gebrannt habe. Ihr Sohn habe aber geistesgegenwärtig den Brand löschen können.

Die 60 - jährige Anruferin erlitt Brandverletzungen an einer Hand und wurde durch den herbeigerufenen Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Ebenso wie ihr Sohn, der glücklicherweise auch nur leicht verletzt wurde.

Der Sachschaden blieb glücklicherweise gering.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt wird die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernehmen.

FLZ/mt

