POL-CE: Celle - Polizei Celle erwischt Jugendlichen bei nächtlichen Fahrübungen unter Anleitung eines Erwachsenen

Celle (ots)

Der Volksmund würde wohl sagen - "Pech gehabt oder dumm gelaufen". So oder so ähnlich muss es jetzt wohl auch ein 16-jähriger junger Mann aus Celle sehen, der am gestrigen Abend unter Begleitung eines Erwachsenen Fahrübungen mit einem Auto unternommen hat.

Gegen 22.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Celler Polizei ein Skoda im Bereich des Hermannsburger Weges im Celler Ortsteil Scheuen auf. Unmittelbar vor der geplanten polizeilichen Verkehrskontrolle steuerte der Fahrzeugführer das Auto in einem Feldweg und parkte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 16-jährigen Jungen handelte. Dieser konnte altersbedingt natürlich keinen entsprechenden Führerschein vorzeigen. Auf dem Beifahrersitz befand sich zum Zeitpunkt der Kontrolle ein 52-jähriger Mann aus Hambühren, der mit dem Jugendlichen ein paar Fahrübungen machen wollte.

Damit aber nicht genug - auch die Mutter des 16-jährigen wusste offenbar von dem Fahrübungen ihres Sohnes und stellte dafür ihr Auto zur Verfügung. Dieses Gesamtverhalten zieht nunmehr entsprechende Konsequenzen nach sich. Neben der Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrzeugführer bzw. Zulassens des Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die Mutter bleibt zu vermuten, dass der junge Mann nun erstmal zwei Jahre auf der Erlangung seines Führerscheines warten darf.

