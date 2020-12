Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Gundelfingen: Reifendiebstahl aus Tiefgarage - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Im Zeitraum vom 12.12.2020 bis zum 16.12.2020 sei es in der Unteren Waldstraße in Gundelfingen, in der Tiefgarage für zwei Mehrfamilienhäuser zu einem Autoreifendiebstahl gekommen.

Nach Angaben des Geschädigten sollen die bislang unbekannten Täter insgesamt acht gebrauchte Reifen gestohlen haben. Der Schaden liege bei ca. 220,00 Euro.

Wer hat Beobachtungen zum Abtransport der Reifen gemacht und kann Hinweise geben?

Hinweise nehmen der Polizeiposten Gundelfingen (Tel.: 0761 503659-0) oder rund um die Uhr das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) entgegen.

