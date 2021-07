Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 17.07./18.07.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Abkommen von der Fahrbahn

Ein 41-jähriger Pkw-Führer aus Großefehn befuhr den Heuweg in Aurich, in Richtung Bundesstraße. Er kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte drei Bäume und überfuhr einen Leitpfosten. Durch Gegenlenken gelang es ihm mit seinem Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, so dass glücklicherweise nichts Schlimmeres passiert ist. Daraufhin informierte er vorbildlich die örtliche Polizeidienststelle.

Kriminalitätsgeschehen

Widerstand gegen Polizeibeamte

Wie bereits gestern berichtet wurde, beschäftigte uns seit Freitagabend bis zum Samstagnachmittag ein 51-jähriger Mann aus Großheide, welcher mehrmals im polizeilichen Gewahrsam gelandet ist. Letztendlich saß der Mann am Samstag, gegen 12.30 Uhr, als Fahrgast in einem Bus in Richtung Emden. Allerdings konnte er sich dort ebenfalls nicht benehmen und pöbelte lautstark den Busfahrer und die Fahrgäste an. Schließlich wurde er an der Haltestelle in Georgsheil aus dem Bus verwiesen, weigerte sich aber vehement. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten machte er deutlich, dass er nicht gedenkt den Bus zu verlassen. Er versuchte einen Polizeibeamten zu schlagen, leistete Widerstand, konnte dann aber fixiert und zur Polizeidienststelle verbracht werden. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in die psychiatrische Abteilung der UEK in Norden verbracht.

Einbruch in Kellerraum

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02.00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein Mehrparteienhaus in der Skagerrakstraße in Aurich. Dort öffnete er das Schloss einer Kellertür, wurde aber von Bewohnern des Hauses gestört und verließ die Örtlichkeit, nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut.

Einbruch in Autohaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Einbruchalarm bei einem Autohaus im Gewerbegebiet in Aurich-Schirum ausgelöst. Bei Eintreffen der Polizei wurde festgestellt, dass die Fensterscheibe eines Büros an der Gebäuderückseite mit einem Pflasterstein zerstört wurde. Der oder die Täter stiegen in das Objekt ein, lösten dadurch allerdings den Alarm aus, ließen von einer weiteren Tatausführung ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise werden an die örtliche Polizeidienststelle in Aurich erbeten.

Sonstiges

Ruhestörungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund ca. 60 Ruhestörungen gemeldet. Aufgrund der hohen Einsatzlage konnten nicht alle Adressen angefahren werden. Es wird gebeten, dass bei entsprechenden Vorkommnissen eventuell auch das direkte Gespräch mit den Verursachern in Erwägung gezogen wird. Sollten Gründe vorliegen, die dem entgegensprechen, ist eine Meldung bei der Polizei selbstverständlich kein Problem! Allerdings ergeht der Hinweis, dass je nach Einsatzlage eine längere Wartezeit möglich ist. Wenn eine Feierlichkeit ansteht, wäre es auch wünschenswert, dass entsprechend rücksichtsvoll an die Mitmenschen gedacht wird, so dass es erst gar nicht zu Ärgernissen kommt.

PK Norden

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht

Ein zurzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren im Hobbingsweg in Greetsiel einen Toyota RAV4 eines Urlaubers. Der Zeitraum des Geschehens ließ sich recht nahe eingrenzen, Samstag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden.

Am Samstag ereigneten sich tagsüber 10 weitere Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeikommissariates Norden. Es waren aber meist Unfälle mit leichten Sachschäden, die sich beim Rangieren, durch Vorfahrtverletzungen und Auffahren sowie Zusammenstößen mit Wild ereigneten.

Kriminalitätsgeschehen

PKW zerkratzt

Rund 500 Euro Sachschaden durch Zerkratzen des Lacks entstanden an einem Toyota, der in der Kastanienallee in Hage auf einer Grundstücksauffahrt abgestellt war. Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (04931/9210).

PK Wittmund

Verkehrsgeschehen

Blomberg - Trunkenheit im Straßenverkehr In der Nacht zu Sonntag, wurde gegen 03.30 Uhr, auf der Hauptstraße in Blomberg, ein 20-jähriger Blomberger mit seinem Pkw Audi kontrolliert. Während dieser Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Fahrzeugführers. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte mit 1,33 Promille, deutlich zu tief ins Glas geschaut. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund/Abens - Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohol Gegen 04.00 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung ein 23-jähriger Wittmunder auf, der die L10 in Abens in Richtung Blersum mit seinem Fahrrad befuhr. Hierbei benutzte er die gesamte Fahrbahnbreite, welcher er in "Schlangenlinien" abradelte. Beim Versuch der Beamten den jungen Radler anzusprechen und anzuhalten, konnte ein Zusammenstoß mit dem Funkstreifenwagen nur durch eine Vollbremsung vermieden werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten mit knapp unter 2 Promille eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Das Wittmunder Stadtfest, der sogenannte "Bürgermarkt", wurde in diesem Jahr als "Bürgermarkt to Huus" gefeiert. Nach der offiziellen Eröffnung durch den Landrat des Landkreises Wittmund und dem Bürgermeister der Stadt Wittmund, erfolgte ein verkehrsbehördlich genehmigter Fahrradkorso durch das Stadtgebiet, an dem rund 120 Radfahrer/Innen teilnahmen. Der Fahrradkorso wurde ohne besondere Vorkommnisse polizeilich begleitet. Bereits über den gesamten Tag und auch in den Abendstunden fanden auf Privatgrundstücken zahlreicher Bürger/Innen an weit über 60 Adressen im Stadtgebiet verschiedene und für Gäste frei zugängliche Privatfeiern sowie Veranstaltungen statt, für die via "Social Media" häufig mit der Abgabe von Alkohol geworben worden war. Insgesamt nahm die Veranstaltung bei bestem Wetter, einen sehr ruhigen und harmonischen Verlauf. Es kam lediglich zu zahlreichen Ruhestörungen und wenigen kleineren Streitereien.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell