Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch bei einer Maschinenbau-Firma

Grünstadt, Benzstraße - 13.06.2021, 19:30 Uhr (ots)

Der 58-jährige Geschädigte teilte per Notruf mit, dass seine Frau gerade einen Einbrecher vom Firmengelände in der Benzstraße verjagt habe. Am Tatort wurde festgestellt, dass offensichtlich mehrere Täter über einen längeren Zeitraum auf dem Betriebsgelände zugange waren. U.a. nutzten sie einen Gabelstapler, um einen Container mit Metall im Wert von mehreren Tausend Euro zu füllen und für den Abtransport vorzubereiten. Offensichtlich wurden die Täter durch das Erscheinen der Ehefrau des Geschädigten bei ihrer Tatausübung gestört. Sie konnten unerkannt flüchteten. Eine Fahndung mit zusätzlichen Polizeikräften aus Bad Dürkheim und der Autobahnpolizei verlief ohne Erfolg. Von einem der Täter liegt eine Personenbeschreibung vor: männlich, ca. 175cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit heller Jogginghose, Base Cap und rotem Oberteil. Zum Fluchtfahrzeug liegen keine Hinweise vor. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Möglicherweise hat gestern (bis 19:30 Uhr) jemand im Grünstadter Industriegebiet (Benzstraße / Industriestraße) verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt - Tel. 06359 93120.

