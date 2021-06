Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Haßloch (ots)

Am So., 13.06.2021, gegen 00:30 Uhr, vernahmen eine zufällig in der Nähe befindliche Fußstreife der Polizeiinspektion Haßloch plötzlich einen akustischen Alarm aus Richtung Herrenweg. Die eingesetzten Beamten/-innen konnten zwei männliche Personen erblicken, welche gerade vom Haupteingang eines Einkaufsmarktes wegrannten und anschließend versuchten, mittels zweier in der Nähe abgestellter Fahrräder zu flüchten. Beide Personen konnten von den Beamten/-innen angehalten und gestellt werden. Es handelte sich um zwei junge Männer im Alter von 21 und 18 Jahren. Bei einem der Männer konnte in einem mitgeführten Rucksack eine ungeöffnete Flasche Aperitif aufgefunden werden. Im Anschluss wurde festgestellt, dass die Eingangstür des Einkaufsmarktes gewaltsam aufgebrochen worden war. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und die Flasche Aperitif als vermeintliches Diebesgut sowie die beiden Fahrräder sichergestellt. Ermittlungen zur Herkunft der Fahrräder dauern an. Eigentumsnachweise konnten bislang nicht erbracht werden. Aufgrund einer Zeugenaussage eines Anwohners ergab sich zudem ein Tatverdacht gegen einen möglichen Mittäter, welcher bei Tatausführung in der Nähe evtl. "Schmiere" gestanden hatte. Ein 16-jähriger Jugendlicher, auf welchen die Beschreibung passte, konnte hierauf im Rahmen einer Nahbereichsfahndung von weiteren Polizeikräften ebenfalls gestellt und vorläufig festgenommen werden.

