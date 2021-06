Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach illegalem Autorennen durch Motorrad auf der A650 gesucht

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021, kam es gegen 12:15 Uhr zu einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung auf der A 650, in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 50-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis fuhr demnach zunächst auf der Kurt-Schumacher-Brücke von Mannheim nach Ludwigshafen, bremste an der fest installierten Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich Bruchwiesenstraße ab und beschleunigte anschließend seine Harley auf über 200 Stundenkilometer, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Bei seiner Fahrt überholte der Motorradfahrer mehrere Verkehrsteilnehmer rechts und unterschritt mehrfach den Mindestabstand zu vor ihm fahrenden Fahrzeugen. Die Verkehrsverstöße wurden durch einen Polizeibeamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim, welcher sich gerade privat auf den Weg in den Dienst befand und sich im Rahmen der Nachfahrt in diesen versetzte, beobachtet. Im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungen konnte der Motorradfahrer an seiner Wohnanschrift festgestellt und angehört werden. Die zuständige Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis an und der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Der Harleyfahrer wird sich nun wegen dem Vorwurf des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet Personen, welche sich zur genannten Zeit ebenfalls auf der A 650 befunden haben und den Verkehrsvorfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 06237-9330 oder der E-Mail Adresse pastruchheim@polizei.rlp.de zu melden.

