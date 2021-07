Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag,16./17.07.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Kollision mit einem Gitter

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr befuhr ein 17- Jähriger aus Aurich mit seinem Leichtkraftrad den Boomweg in Aurich. Als er im Einmündungsbereich zum Rahester Postweg entlang des Ringschloots Rahe fahren wollte, wurde er von einem weißen Tier abgelenkt und verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gitter. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt, eine Versorgung im Krankenhaus war aber nicht notwendig.

Pkw im Kanal

Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, kam ein 80- Jähriger Pkw-Führer aus Wiesmoor aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er befuhr mit seinem Pkw die Oldenburger Straße, aus Richtung Remels kommend, in Richtung Wiesmoor. Ungefähr auf der Höhe des Drosselweges auf der anderen Seite, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw im Nordgeorgsfehnkanal. Der Fahrzeugführer wurde durch Ersthelfer aus dem noch schwimmenden Fahrzeug geborgen und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Kriminalitätsgeschehen

Mülltonne in Brand gesetzt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, wurde eine brennende Abfalltonne in der Dwarsglupe in Aurich gemeldet. Bei einem dortigen Mehrparteienhaus, nahm eine Bewohnerin starken Qualmgeruch wahr. Als sie aus dem Fenster sah stellte sie fest, dass eine Mülltonne brannte. Daraufhin versuchte sie, die Tonne mit Wasser abzulöschen, was aber nicht gelang. Sie verständigte die Feuerwehr, die den Brand frühzeitig löschen konnte, so dass lediglich diese Tonne beschädigt wurde. Vermutlich wurde die Mülltonne vorsätzlich in Brand gesteckt. Hinweise diesbezüglich werden an die örtliche Polizeidienststelle erbeten.

Einbruch in Firmenfahrzeug

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Firmenfahrzeug in der Gewerbestraße in Georgsheil aufgebrochen. Die Fensterscheibe wurde eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren diverse Geräte entwendet. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Sonstiges

Randalierer landet zweimal in Polizeigewahrsam

Ein 51-Jähriger Mann aus Großheide randalierte am Freitagabend gegen 21.00 Uhr in einem Supermarkt in Wiesmoor, weil es Unstimmigkeiten hinsichtlich der zu tragenden Mund-Nasenbedeckung und einem zu zahlenden Restgeld gegeben hat. Selbst nachdem ein 39-jähriger Zeuge das Restgeld für den Mann bezahlte, um die Situation zu entschärfen, verhielt er sich undankbar und aggressiv, so dass er in Aurich dem Gewahrsam zugeführt wurde. Nach der Entlassung fiel der Mann dann wiederum gegen 04.25 Uhr in einer Gaststätte in der Auricher Innenstadt auf, indem er wieder aggressiv und lautstark herumschrie. Ergebnis war eine nochmalige Einlieferung in das Polizeigewahrsam. Nach ein paar Stunden versprach der Mann keinen Ärger mehr zu machen, so dass er wieder entlassen wurde. Allerdings verdreckte er zusätzlich die Gewahrsamszelle erheblich. Nun kommen entsprechende Kosten für die Unterbringung und Reinigung auf ihn zu.

PK Norden

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht

Am Samstagmorgen um kurz nach 03 Uhr befuhr ein 56j. Norder mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße in Hage. Im Kreisel bei der Mühle prallte das Auto gegen eine Laterne. Der Fahrer fuhr weiter, konnte in unmittelbarer Nähe aber angetroffen werden. Dem stark alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen. Der Bauhof der Samtgemeinde Hage musste die Laterne sichern.

Führerschein abgenommen

In Loquard fiel einer Streifenwagenbesatzung die unsichere Fahrweise eines 29j. Mannes aus der Krummhörn auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Nach dem anschließenden Atemalkoholtest musste eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein wurde dem jungen Mann abgenommen.

Kriminalitätsgeschehen

Schlägerei

Zu einer handfesten Schlägerei kam es am Freitagabend in Marienhafe in einem Imbiss. Ein 33j. alkoholisierter Mann aus dem Brookmerland trat mit den Füßen und biss insgesamt 3 Personen im Alter von 21 bis 33 Jahren. Der Grund des Streites muss noch ermittelt werden. Da der Beschuldigte sich auch während der polizeilichen Maßnahmen völlig von der Rolle zeigte, musste er ein paar Stunden in der Zelle in Aurich verbringen. Ein eingesetzter Polizeibeamter wurde zudem am Schienbein leicht verletzt.

PK Wittmund

Verkehrsgeschehen

Esens - Tödlicher Verkehrsunfall

Am späten Freitagnachmittag kam es, gegen 17.45 Uhr, auf der Norder Straße in Esens zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Mann aus Holtgast, war mit seinem Pkw Seat auf der L6 aus Richtung Holtgast in Richtung Esens unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt ins Schleudern geriet und anschließend nach rechts von der Straße abkam. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum und wurde dadurch erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Norder Straße war aufgrund der Bergung und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Hervorzuheben sei an dieser Stelle das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer vor Ort, welche den Verunfallten aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen und durch umfangreiche Reanimationsmaßnahmen versucht hatten, zu retten.

Friedeburg/Bentstreek - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad

Am Freitagabend, gegen 19.35 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Bentsreek mit seinem Pkw Skoda den Zeteler Weg aus Richtung Horsten in Richtung Bentstreek und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Obwohl der Pkw-Fahrer dies rechtzeitig ankündigte und seine Geschwindigkeit reduzierte, bemerkte dies ein nachfolgender 24-jähriger Mann aus Uplengen zu spät und fuhr mit seinem Krad fast ungebremst auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Hierbei wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Das Krad wurde total und der Pkw erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell