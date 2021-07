Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Eine 47 Jahre alte Frau ist am Mittwoch in Norden von der Polizei angehalten worden. Sie war mit einem E-Scooter auf der Straße Am Markt unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell