Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unbekannte stehlen Werkzeug

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Unbekannte stehlen Werkzeug

In Norden haben Unbekannte am Wochenende die Baustelle eines Hotels betreten und Werkzeug gestohlen. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu der Örtlichkeit in der Straße Am Markt und entwendeten hochwertiges Werkzeug, das zusammengenommen einen Wert im vierstelligen Euro-Bereich hat. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

