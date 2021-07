Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahrraddiebstahl am Badesee: Geschädigter gesucht +++ Aurich - Heckscheibe beschädigt +++ Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrraddiebstahl am Badesee: Geschädigter gesucht

Bereits am 10.06.2021 kam es in Aurich am Badesee Tannenhausen zu mehreren Fahrraddiebstählen. Die Täter entwendeten am Abend zwischen 18 und 19 Uhr unter anderem ein blaues Damenrad der Marke Cardigan. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei im Nahbereich das Diebesgut sowie mehrere jugendliche Tatverdächtige feststellen. Bisher konnte das entwendete Cardigan-Damenrad keinem Eigentümer zugeordnet werden. Der unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Heckscheibe beschädigt

In der Graf-Spee-Straße in Aurich kam es zu einer Sachbeschädigung. Vor einem Mehrfamilienhaus am Wendehammer zerstörte ein bislang Unbekannter die Heckscheibe eines schwarzen Volvo V60. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Zeit von 1.30 Uhr bis 10 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 16.50 Uhr und 17 Uhr in der Fockenbollwerkstraße in Aurich. Ein Honda Civic stand zum Unfallzeitpunkt in Höhe der Hausnummer 41 in Fahrtrichtung Ostertorkreuzung in einer Parkbucht am Fahrbahnrand, als vermutlich ein Zweiradfahrer gegen den Wagen stieß. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04941 606215.

