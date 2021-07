Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Leerhafe - Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund/Leerhafe - Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Leerhafe kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Renault-Fahrer war gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße (L11) in Richtung Wittmund unterwegs und wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen von hinten überholenden Fahrer eines Leichtkraftrads. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 75-jährige Rollerfahrer und seine 51-jährige Mitfahrerin in einen Straßengraben geschleudert wurden. Die Beiden wurden schwer verletzt. Die 51-jährige Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die L11 war bis etwa 16 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell