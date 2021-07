Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 09./10.07.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrslage

Nach Unfall davongefahren - Zeugenaufruf Am frühen Freitagabend, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:15 Uhr, ist es in Moordorf, auf dem Parkplatz des Edeka Gerbers zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug einen auf dem linksseitigen Parkflächenbereich abgestellten, rotfarbenen VW Golf 5 mit Auricher Kennzeichen und verursachte hierdurch einen Schaden am linksseitigen Heck. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher nimmt die Polizei in Aurich unter 04941-6060 entgegen.

Roller ohne Fahrerlaubnis geführt

Am späten Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, wurde eine Auricher Polizeistreife in Moordorf auf einen Rollerfahrer aufmerksam, welcher mit einem Sozius gemeinsam die Ringstraße entlangfuhr. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Auricher keinen Führerschein für den fahrerlaubnispflichtigen Roller besaß. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den jungen Mann ein. Das auf dem Roller mitfahrende Kind wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Altkreis Norden

Verkehrslage

Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf dem Schulweg in Großheide. Der Fahrer eines Citroen aus dem Raum Südbrookmerland fuhr infolge Unachtsamkeit ungebremst auf einen Dacia auf, der von einer Frau aus dem Landkreis Leer gefahren wurde. Der Aufprall war so heftig, dass der Dacia anschließend auf einen davor befindlichen LKW geschoben wurde. Der Citroen und der Dacia wurden total beschädigt, am LKW entstand hoher Sachschaden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf mindestens 12500 Euro.

Unfallflucht

Am Samstagmorgen, um kurz nach 06 Uhr, vernahmen Anwohner der Osterstraße in Norden ein Knallgeräusch. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass ein Halteverbotszeichen in Höhe einer dort ansässigen Konditorei von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Der Schildmast wurde dabei total beschädigt. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Norden, 04931/ 9210.

Vorfahrtverletzung

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge waren die Folge einer Vorfahrtsverletzung an der Landesstraße 5 in Hagermarsch, Einmündung Alter Postweg. Ein aus Tschechien stammender Fahrer eines BMW wollte um kurz vor 18 Uhr die Landesstraße vom Alten Postweg kommend in Richtung Hilgenriedersiel überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Norddeich fahrenden Dacia -Fahrers aus dem Landkreis Hof in Bayern. Der Sachschaden kann mit ungefähr 7000 Euro beziffert werden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Alkoholisiert mit Pkw gefahren

Ein 50-jähriger Wittmunder wurde am Freitagabend durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie er nach einem Kneipenbesuch und sichtlich alkoholisiert in seinen Pkw stieg und losfuhr. Er konnte durch den Zeugen zwar noch an der Weiterfahrt gehindert werden, jedoch war der Tatbestand der Trunkenheit im Straßenverkehr bereits durch das Anfahren erfüllt. Die eingesetzten Beamten stellten eine Alkoholbeeinflussung von 1,8 Promille fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein vorerst sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Lkw

Am frühen Freitagmittag kam es auf der Reepsholter Hauptstraße (L11) in Reepsholt zu einem Verkehrsunfall, wobei ein LKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und aufgrund der weichen Berme nach rechts kippte. Unfallursächlich soll ein noch bislang unbekannter entgegenkommender Lkw gewesen sein, welcher aus Richtung Reepsholt in Richtung Friedeburg gefahren und dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen sein soll. Für die Bergung des LKW musste die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund zu melden (04462-9110)

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell