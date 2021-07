Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Lack zerkratzt +++ Aurich - E-Bike gestohlen +++ Wiesmoor - Kinderfahrräder beschädigt +++

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lack zerkratzt

In der Mozartstraße in Aurich wurden in der Nacht zu Dienstag zwei Autos zerkratzt. Unbekannte beschädigten zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, den Lack eines Peugeot und eines VW Bulli. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - E-Bike gestohlen

Unbekannte haben in Aurich ein Pedelec gestohlen. Von einer Einfahrt in der Popenser Straße entwendeten die Täter ein grünes Damen-Elektrorad der Marke KTM. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Kinderfahrräder beschädigt

In Wiesmoor haben Unbekannte mehrere Kinderfahrräder beschädigt. In der Zeit von Donnerstag, 21.30 Uhr, bis Freitag, 7.15 Uhr, gingen die bislang unbekannten Täter zu den Hauseingängen eines Mehrparteienhauses in der Enzianstraße und beschädigten zwei Mountainbikes und zwei BMX-Räder für Kinder. Bei einem Rad wurde offenbar der Rahmen mit entsprechendem Werkzeug zersägt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 04944 914050.

