Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Sachbeschädigungen auf Schulgelände +++ Krummhörn - Ohne Fahrerlaubnis gefahren +++ Norden - Verkehrsunfall beim Queren der Bundesstraße

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigungen auf Schulgelände

Auf dem Gelände einer Schule in Norden kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen. Unbekannte betraten nach ersten Erkenntnissen am Wochenende das Schulgelände in der Osterstraße und randalierten in dem Hauptgebäude und der Turnhalle. Es wurden unter anderem Lichtkuppeln und Fenster beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 5.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Ohne Führerschein war am Mittwoch ein 17-Jähriger in der Gemeinde Krummhörn mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Die Polizeibeamten hielten den Jugendlichen im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 18 Uhr an. Sie stellten bei der Kontrolle fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und untersagten die Weiterfahrt. Seine Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt. Den Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Verkehrsunfall beim Queren der Bundesstraße

Auf der Bundesstraße in Norden kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger VW-Fahrer war gegen 11.30 Uhr auf der Hafenstraße in Richtung Osthafen unterwegs und wollte nach bisherigen Erkenntnissen die Bundesstraße queren. Hierbei übersah er offenbar eine von rechts kommende Opel-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 62-jährige Fahrerin, ihre Beifahrerin und ein mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Die beiden Autos wurden durch den Unfall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell