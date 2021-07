Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Plaggenburg - Einbruch in Vereinsheim +++ Aurich - Zwei Verletzte bei Unfall

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich-Plaggenburg - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Vereinsheim in Aurich-Plaggenburg eingestiegen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude im Eintrachtweg. Sie entwendeten offenbar Getränkeflaschen und Bargeld. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Plaggenburg sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhren gegen 15.45 Uhr ein 53-jähriger Seat-Fahrer und ein 22-jähriger Audi-Fahrer hintereinander auf der Dietrichsfelder Straße in Richtung Dietrichsfeld. Als der Seat-Fahrer nach links in die Jägerstraße abbiegen wollte, erkannte dies der 22-jährige Autofahrer hinter ihm offenbar zu spät und fuhr in die Seite des Fahrzeugs. Durch den Aufprall gerieten die Autos in einen linksseitigen Graben. Die beiden Fahrer wurden nach bisherigem Erkenntnisstand leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Abschleppunternehmen musste die Autos aus dem Graben bergen. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell