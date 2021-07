Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Diebstahl auf Baustelle +++ Aurich - Unfallflucht am Georgswall +++ Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Aurich - Fußgängerin angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Diebstahl auf Baustelle

In Wiesmoor kam es auf einer Baustelle zu einem Diebstahl. In der vergangenen Woche, zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, betraten die Täter eine mit Bauzaun gesicherte Baustelle an der Wittmunder Straße. Vermutlich fuhren sie mit einem Fahrzeug auf das Gelände und luden das Diebesgut ein. Das entwendete Baumaterial hat zusammengenommen einen Wert im vierstelligen Euro-Bereich. Da die Örtlichkeit von der Straße gut einsehbar ist, gibt es möglicherweise Zeugen der Tat. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Wiesmoor unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht am Georgswall

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag in Aurich am Georgswall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen danebenstehenden grauen VW Golf. An der Fahrerseite entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 9 Uhr und 19 Uhr auf den Parkflächen hinter einem Zoofachgeschäft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 49-Jähriger war am Dienstag in Aurich ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs. Polizeibeamte hielten den Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Vormittag auf der Emder Straße an. Sie stellten fest, dass der 49-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Autoschlüssel wurde ihm abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Fußgängerin angefahren

Nach einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin ist ein Autofahrer am Dienstag in Aurich geflüchtet. Der bislang Unbekannte wollte nach ersten Erkenntnissen gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz hinter einem Drogeriemarkt am Georgswall ausparken. Hierbei touchierte er die 20 Jahre alte Fußgängerin. Die Frau wurde verletzt. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Autofahrer, ein älterer Mann mit grauen Haaren, von der Örtlichkeit. Er soll einen schwarzen Mercedes (Kennzeichenfragment AUR-H...) gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell