POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Montag in Wittmund ereignete. Ein bislang Unbekannter stieß nach ersten Erkenntnissen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Esenser Straße gegen einen Opel Insignia. Vermutlich passierte der Unfall zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. An dem Opel entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

