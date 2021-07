Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mit Radfahrerin zusammengestoßen +++ Aurich - Rollerfahrer bei Unfall verletzt +++ Aurich - Mofafahrer zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mit Radfahrerin zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Fischteichweg in Aurich wurde am Montag eine Radfahrerin verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 12 Uhr ein 40 Jahre alter Mercedes-Fahrer in Richtung Fockenbollwerkstraße unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz des Rathauses abbiegen. Hierbei stieß er mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Aurich - Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ein Rollerfahrer wurde am Montag bei einem Unfall auf dem Extumer Weg in Aurich verletzt. Um kurz nach 13 Uhr musste ein 36-jähriger Opel-Fahrer verkehrsbedingt warten, um nach links abbiegen zu können. Der nachfolgende 17-jährige Rollerfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Opel auf. Der Jugendliche stürzte und wurde leicht verletzt.

Aurich - Mofafahrer zusammengestoßen

Zwei jugendliche Mofafahrer sind am Dienstag in Aurich kollidiert. Eine 17-Jährige fuhr gegen 9.30 Uhr auf der Julianenburger Straße, als sie mit ihrem Mofa ins Rutschen geriet und stürzte. Der nachfolgende Mofafahrer, auch 17 Jahre alt, konnte nicht mehr ausweichen, fuhr auf und stürzte ebenfalls. Die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

