Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunum - Stromverteiler gestohlen +++ Friedeburg/Marx - Autofahrer gegen Baum geprallt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dunum - Stromverteiler gestohlen

Auf einer Baustelle in Dunum haben Unbekannte einen Baustromverteiler gestohlen. Zwischen Montag, 15 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, betraten die Täter die Baustelle an der Auricher Straße, Höhe Benser Tief, und entwendeten den rund 50 Kilogramm schweren Verteiler. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg/Marx - Autofahrer gegen Baum geprallt

Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch in Friedeburg mit einem Baum kollidiert. Der Audi-Fahrer war gegen 16.25 Uhr auf der Streeker Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der 23-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand Totalschaden. Der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

